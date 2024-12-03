Яка погода чекає на одеситів 4 грудня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 4 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується переважно хмарна погода. Істотних опадів синоптики не обіцяють.
Прогноз погоди в Одесі на 4 грудня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°С, вдень 3-5°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 4 грудня
По Одеській області на середу прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 1-6°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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