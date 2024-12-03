Новости Одессы и Одесской области

Какая погода ждет одесситов 4 декабря

Какая погода ждет одесситов 4 декабря

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 4 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается преимущественно облачная погода. Существенных осадков синоптики не обещают.

Прогноз погоды в Одессе на 4 декабря

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°С, днем 3-5°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 4 декабря

По Одесской области на среду прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 1-6°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Вы также можете узнать: В Одесской области могут появиться платные дороги.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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