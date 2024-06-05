Як виключатимуть світло в Одесі у четвер, 6 червня

Відключення електроенергії в Одесі 6 червня

Про це йдеться в повідомленні НЕК Укренерго. В компанії прогнозують дефіцит в енергосистемі протягом доби по всій країні. Тому ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

На місцях Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. У випадку, якщо цього буде недостатньо для балансування енергосистеми, можливі аварійні відключення як для промислових, так иі побутових споживачів.

В ДТЕК Одеські електромережі наголосили на великій ймовірності саме екстрених відключень світла, коли графіки не діють.

Ми вимушені застосовувати їх без попередження через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють. Просимо набратися витримки та використовувати електроенергію розумно! Це дозволить мінімізувати кількість відключень!

– йдеться в повідомленні компанії.

Як економити електроенергію

Також енергетики кажуть, що якщо використовувати електроенергію з обмеженнями, економно, то відключені буде менше.

Наприклад:

можна відключити кондиціонер або принаймні збільшити обрану температуру, щоб він споживав менше електрики;

помити посуд руками, а не в посудомийці;

оптимізувати прання;

зберігати в термосі гарячу воду на чай, щоб не гріти її знову;

витягати з розеток прибори, які не використовуються, бо в «сплячому режимі» вони теж «зʼїдають» електроенергію.

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