Як виключатимуть світло в Одесі у четвер, 6 червня

В четвер, 6 червня 2024 року в Одесі, як і по всій Україні продовжаться стабілізаційні відключення електрики за графіками. При цьому з великою ймовірністю в Одеському регіоні можливі екстрені аварійні відключення поза графіками.
Відключення електроенергії в Одесі 6 червня
Про це йдеться в повідомленні НЕК Укренерго. В компанії прогнозують дефіцит в енергосистемі протягом доби по всій країні. Тому ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.
На місцях Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. У випадку, якщо цього буде недостатньо для балансування енергосистеми, можливі аварійні відключення як для промислових, так иі побутових споживачів.
В ДТЕК Одеські електромережі наголосили на великій ймовірності саме екстрених відключень світла, коли графіки не діють.
Ми вимушені застосовувати їх без попередження через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами.
Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють.
Просимо набратися витримки та використовувати електроенергію розумно! Це дозволить мінімізувати кількість відключень!
– йдеться в повідомленні компанії.
Як економити електроенергію
Також енергетики кажуть, що якщо використовувати електроенергію з обмеженнями, економно, то відключені буде менше.
Наприклад:
- можна відключити кондиціонер або принаймні збільшити обрану температуру, щоб він споживав менше електрики;
- помити посуд руками, а не в посудомийці;
- оптимізувати прання;
- зберігати в термосі гарячу воду на чай, щоб не гріти її знову;
- витягати з розеток прибори, які не використовуються, бо в «сплячому режимі» вони теж «зʼїдають» електроенергію.
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