Как будут выключать свет в Одессе в четверг, 6 июня

Как будут выключать свет в Одессе в четверг, 6 июня

В четверг, 6 июня 2024 года в Одессе, как и по всей Украине, продолжатся стабилизационные отключения электричества по графикам. При этом с большой вероятностью в Одесском регионе возможны экстренные аварийные отключения вне графиков.

Отключение электроэнергии в Одессе 6 июня

Об этом говорится в сообщении НЭК Укрэнерго. В компании прогнозируют дефицит в энергосистеме в течение суток по всей стране. Поэтому лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

На местах Облэнерго будут использоваться графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. В случае, если этого будет недостаточно для балансировки энергосистемы, возможны аварийные отключения как для промышленных, так и бытовых потребителей.

В ДТЭК Одесские электросети отметили большую вероятность именно экстренных отключений света, когда графики не действуют.

Мы вынуждены применять их без предупреждения из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, вызванной постоянными вражескими обстрелами.

Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.

Просим набраться выдержки и использовать электроэнергию разумно! Это позволит минимизировать количество отключений!

— говорится в сообщении компании.

Как экономить электроэнергию

Также энергетики говорят, что если использовать электроэнергию с ограничениями, экономно, то отключены будет меньше.

К примеру:

  • можно отключить кондиционер или по крайней мере увеличить выбранную температуру, чтобы он потреблял меньше электричества;
  • помыть посуду руками, а не в посудомойке;
  • оптимизировать стирку;
  • хранить в термосе горячую воду на чай, чтобы не греть ее снова;
  • вытаскивать из розеток неиспользуемые приборы, потому что в «спящем режиме» они тоже «съедают» электроэнергию.

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