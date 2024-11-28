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Як відключатимуть світло в Одесі завтра, 29 листопада (ОНОВЛЕНО)

Як відключатимуть світло в Одесі завтра, 29 листопада (ОНОВЛЕНО)

У п’ятницю, 29 листопада 2024 року, в Україні продовжать діяти стабілізаційні відключення світла. Більше того – через пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки вранці 28 листопада обмеження будуть посилені.

Як діятимуть завтра графіки для побутових споживачів та бізнесу

Як повідомили у компанії «Укренерго», час застосування та обсяг заходів обмеження завтра будуть наступними:

Для побутових споживачів:

  • 00:00 – 06:00 – одна черга відключень;
  • 06:00 – 14:00 – дві черги відключень;
  • 14:00 – 18:00 – три черги відключень;
  • 18:00 – 22:00 – дві черги відключень;
  • 22:00 – 24:00 – одна черга відключень.

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Для промисловості та бізнесу

Гграфіки обмеження потужності діятимуть протягом доби.

Водночас в «Укренерго» наголошують: протягом доби ситуація може змінитися як на гірший, так і на краще, оскільки енергетики продовжують працювати над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене ворогом обладнання.

ОНОВЛЕНО:

Графіки відключень світла в Одесі, завтра 29 листопада

За даними ДТЕК, графіки відключень світла в Одесі та Одеській області 29 листопада вирують наступні:

1 група:

  • з 04:00 до 07:00;
  • з 12:00 до 17:00;
  • з 21:00 до 24:00.

2 група:

  • з 06:00 до 08:00;
  • з 13:00 до 19:00.

3 група:

  • з 06:00 до 10:00;
  • з 15:00 до 19:00.

4 група:

  • з 00:00 до 02:00
  • з 07:00 до 11:00;
  • з 16:00 до 20:00.

5 група:

  • з 09:00 до 13:00;
  • з 14:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00.

6 група:

  • з 01:00 до 05:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 19:00 до 23:00.

Раніше в ДТЕК оприлюднили нові графіки на вечір 28 листопада.

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