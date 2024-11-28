Як відключатимуть світло в Одесі завтра, 29 листопада (ОНОВЛЕНО)

У п’ятницю, 29 листопада 2024 року, в Україні продовжать діяти стабілізаційні відключення світла. Більше того – через пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки вранці 28 листопада обмеження будуть посилені.
Як діятимуть завтра графіки для побутових споживачів та бізнесу
Як повідомили у компанії «Укренерго», час застосування та обсяг заходів обмеження завтра будуть наступними:
Для побутових споживачів:
- 00:00 – 06:00 – одна черга відключень;
- 06:00 – 14:00 – дві черги відключень;
- 14:00 – 18:00 – три черги відключень;
- 18:00 – 22:00 – дві черги відключень;
- 22:00 – 24:00 – одна черга відключень.
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Для промисловості та бізнесу
Гграфіки обмеження потужності діятимуть протягом доби.
Водночас в «Укренерго» наголошують: протягом доби ситуація може змінитися як на гірший, так і на краще, оскільки енергетики продовжують працювати над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене ворогом обладнання.
ОНОВЛЕНО:
Графіки відключень світла в Одесі, завтра 29 листопада
За даними ДТЕК, графіки відключень світла в Одесі та Одеській області 29 листопада вирують наступні:
1 група:
- з 04:00 до 07:00;
- з 12:00 до 17:00;
- з 21:00 до 24:00.
2 група:
- з 06:00 до 08:00;
- з 13:00 до 19:00.
3 група:
- з 06:00 до 10:00;
- з 15:00 до 19:00.
4 група:
- з 00:00 до 02:00
- з 07:00 до 11:00;
- з 16:00 до 20:00.
5 група:
- з 09:00 до 13:00;
- з 14:00 до 16:00;
- з 18:00 до 22:00.
6 група:
- з 01:00 до 05:00;
- з 10:00 до 14:00;
- з 19:00 до 23:00.
Раніше в ДТЕК оприлюднили нові графіки на вечір 28 листопада.