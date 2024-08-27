Як відключатимуть світло в Одесі в середу, 28 серпня

Про це інформує пресслужба НЕК «Укренерго».

В заяві енергетиків говориться, що в усіх регіонах будуть застосовані дві черги відключень, що означає вимкнення електроенергії впродовж всієї доби.

В час, що віднесений до світло-сірих зон графиків, відключення не застосовиватемуться. Це означає, що тривалість відключення буде не більше ніж три години.

Енергетики закликають ощадливо користуватися електроенергією під час відновлення постачання: уникати одночасного ввімкнення кількох потужних приладів, таких як праска, фен, чи електрочайник.

Нагадаємо, що сьогодні з 15:00 в Одеській області введено екстрені відключення електроенергії, і графіки не діють.