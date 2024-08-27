Как будут отключать свет в Одессе в среду, 28 августа

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В заявлении энергетиков говорится, что во всех регионах будут применены две очереди отключений, что означает отключение электроэнергии на протяжении всех суток.

Во время, отнесенное к светло-серым зонам графиков, отключения не будут применяться. Это означает, что продолжительность отключения будет не более трех часов.

Энергетики призывают бережно пользоваться электроэнергией при возобновлении снабжения: избегать одновременного включения нескольких мощных приборов, таких как утюг, фен или электрочайник.

Напомним, что сегодня с 15:00 в Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии, и графики бездействуют.