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Как будут отключать свет в Одессе в среду, 28 августа

Как будут отключать свет в Одессе в среду, 28 августа

В среду, 28 августа, в течение суток будут действовать графики отключения света. То есть выключать электричество будут по расписанию.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В заявлении энергетиков говорится, что во всех регионах будут применены две очереди отключений, что означает отключение электроэнергии на протяжении всех суток.

Во время, отнесенное к светло-серым зонам графиков, отключения не будут применяться. Это означает, что продолжительность отключения будет не более трех часов.

отключение света 28 августа

Энергетики призывают бережно пользоваться электроэнергией при возобновлении снабжения: избегать одновременного включения нескольких мощных приборов, таких как утюг, фен или электрочайник.

Напомним, что сегодня с 15:00 в Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии, и графики бездействуют.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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