Знову без світла: як 20 серпня в Одесі діятимуть графіки вимкнення світла

У вівторок, 20 серпня в Одесі продовжуватимуть діяти графіки вимкнення світла через зростання температури повітря та дефіцит потужності в енергосистемі. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Нагадаємо, в Одесі з 19 серпня знову діють графіки відключення електроенергії. Це пов’язано з підвищенням температури повітря через яку утворюється дефіцит потужності.
У вівторок, 20 серпня в Одесі діятиме кілька часових періодів відключення світла з різними чергами:
- одна черга: 16:00-17:00, 22:00-00:00,
- дві черги: 17:00-22:00.
В інший час обмеження не прогнозуються. Обмеження діють для всіх категорій споживачів окрім критичної інфраструктури та деяких категорій підприємств.
В Укренерго нагадали, що енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян.