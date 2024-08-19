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Знову без світла: як 20 серпня в Одесі діятимуть графіки вимкнення світла

Знову без світла: як 20 серпня в Одесі діятимуть графіки вимкнення світла

У вівторок, 20 серпня в Одесі продовжуватимуть діяти графіки вимкнення світла через зростання температури повітря та дефіцит потужності в енергосистемі. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, в Одесі з 19 серпня знову діють графіки відключення електроенергії. Це пов’язано з підвищенням температури повітря через яку утворюється дефіцит потужності.

У вівторок, 20 серпня в Одесі діятиме кілька часових періодів відключення світла з різними чергами:

  • одна черга: 16:00-17:00, 22:00-00:00,
  • дві черги: 17:00-22:00.

В інший час обмеження не прогнозуються. Обмеження діють для всіх категорій споживачів окрім критичної інфраструктури та деяких категорій підприємств.

В Укренерго нагадали, що енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян.

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