Відповідний наказ Міністерства освіти і науки набув чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції.
Тепер для записів у документах випускників замість формулювання «золота медаль» або «срібна медаль» використовуватимуть запис «з відзнакою».
Таким чином, спрощується система відзначення успіхів учнів і узгоджується з міжнародними стандартами освіти. Тож відтепер головним критерієм стане сам факт відзнаки, без розподілу за рівнями нагородження.
«Водночас запис «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» залишиться, як і на попередніх документах про освіту», – йдеться в документі.
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