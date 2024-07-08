День без відключень скасували: як вимикатимуть світло в Одесі 9 липня

День без відключень скасували: як вимикатимуть світло в Одесі 9 липня

Завтра, 9 липня, графіки відключення світла діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. Попередньо, з 05:00 до 14:00 – будуть застосовуватися 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги, а в інші години – 3 черги. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» планувало провести вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області. На Одещині день без відключень світла планувався на 12 липня.

Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.

Виміри перенесено на інший період, коли ситуація в енергосистемі та температура повітря будуть більш підходящими.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk