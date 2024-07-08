День без відключень скасували: як вимикатимуть світло в Одесі 9 липня

Завтра, 9 липня, графіки відключення світла діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. Попередньо, з 05:00 до 14:00 – будуть застосовуватися 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги, а в інші години – 3 черги. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Нагадаємо, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» планувало провести вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області. На Одещині день без відключень світла планувався на 12 липня.
Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.
Виміри перенесено на інший період, коли ситуація в енергосистемі та температура повітря будуть більш підходящими.