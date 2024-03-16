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Дрони атакують Одесу та область: чути постріли та вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Дрони атакують Одесу та область: чути постріли та вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Пізнього вечора 16 березня 2024 року росія атакувала Одесу та область, використовуючи дрони-камікадзе типу “Шахед”. Одесити закликали пройти в укриття та інші безпечні місця.

Тривога пролунала о 23:17 і за двадцять хвилин ворожі безпілотники, що йдуть на місто з моря, досягли узбережжя. Сили оборони Півдня повідомили про бойову роботу – з ворожих цілей відкрили вогонь зенітні установки та мобільні групи мисливців за дронами.

Попередньо відомо, що ця атака поки що не така масова, як попередні. “Шахеди” заходили по одному. І після нетривалої стрілянини моніторингові канали ближче до півночі повідомили, що в Одесі та Миколаєві тихо.

Чи були дрони знищені, чи якомусь із них вдалося прорватися, поки не відомо.

ОНОВЛЕНО о 0:10

Нова група “Шахедів” намагається прорватися до міста з півдня, через Аркадію та Таїрова. Коли перша заходила з півночі, через Южний і Доброслав. Сили оборони просять одеситів перебувати в укриттях, не знімати роботу ППО та прольоти безпілотників. Це убезпечить їхні власні життя та не дозволить рашистам коригувати свої удари.

ОНОВЛЕНО о 0:30

Схоже, перші одиночні дрони були чимось на зразок розвідки. Після опівночі атака набула звичного масового характеру.

Шехеди йдуть хвилями, у кожній невеликі групи по кілька штук. Заходять на місто також традиційно, одночасно з різних напрямків: південь, центр, північ. Всюди чутно роботу ППО, стрілянину та вибухи.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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