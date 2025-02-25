Угоду підписали голова правління «Асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Болградського району» Юрій Греков та директор КУ «Фонд підтримки підприємництва в Болградському районі» Серафим Савченко. Основна мета співпраці – популяризація виноробної галузі та створення умов для її сталого розвитку. Про це повідомляє Болградська районна державна адміністрація.

У межах меморандуму заплановано проведення фестивалів, дегустацій, виставок, а також навчальних тренінгів та семінарів для місцевих виробників. Очікується, що спеціалісти ділитимуться досвідом у сфері виробництва вина, методів покращення якості продукції та виходу на міжнародні ринки.

Окрему увагу буде приділено впровадженню інноваційних технологій у виноградарстві та вдосконаленню процесів бродіння, витримки й дистиляції. Також передбачено створення спеціальної платформи для обміну досвідом між виробниками, що сприятиме розвитку галузі та вирішенню ключових проблем.

У районній адміністрації зазначили, що підписання меморандуму є важливим кроком для зміцнення позицій місцевих виноробів та підвищення їхньої конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Раніше ми повідомляли, що у Болграді знову пройде фестиваль вин з відкритою дегустацією