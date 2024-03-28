Стало відомо, коли в будинках одеситів відключать опалення

Про це повідомила директор КП “Теплопостачання міста Одеси” Анна Позднякова.

“Таке рішення ухвалено з урахуванням температурних показників, а також у зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці, яка склалася в Одеській області через ворожі атаки”, – зазначила Позднякова.

Директорка ТГО також зазначила, що підприємство входить у період ремонтної компанії, щоб підготуватися до нового опалювального сезону – цей процес потребуватиме відповідних фінансових витрат. Та нагадала боржникам про необхідність своєчасно сплачувати за спожите тепло.

Уже з 31 березня поступово буде завершено опалювальний сезон і в області. Керівник Одеської облдержадміністрації назвав терміни:

Чорноморськ – 1 квітня

Порт-Аненталь – 8-10 квітня

Біляївка – 31 березня

Хлібодарське – 1 квітня

Роздольнянський район – 1 квітня

Подільський район – 31 березня

Ізмаїльський район – 31 березня

Білгород-Дністровський район – 31 березня.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2022-2023 років в Одесі завершився 31 березня.

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