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Утром враг атаковал Одесщину дронами: что известно

Утром враг атаковал Одесщину дронами: что известно

Утром, 16 ноября, россияне атаковали Юг Украины ударными дронами. Тревога в Одесской области длилась более двух часов. Последствия атаки уточняются.

Тревога в Одессе и области была объявлена в 4:16. Отбой прозвучал — в 6:39.

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Как сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, «шахеды» летели в направлении южных областей и достигли — западные.

«БпЛА запустили с Черного моря в направлении Херсонской,  Николаевской, Одесской областей и сейчас дошли до Винницкой  области (уже до Хмельницкой). Это достаточно предполагаемый маршрут, часто враг применяет именно такой», – рассказала Гуменюк в эфире Национального марафона.

О количестве и последствиях атаки говорить еще рано — информация уточняется.

Обычно рф атакует Украину дронами ночью, а сегодня сделала это утром. В такое время сбивать их тоже сложно из-за густого тумана.

На это обратил внимание спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Сейчас ночи чуть длиннее и видимость утром зависит от погодных условий прежде всего. Поэтому тоже непросто выявлять визуально эти воздушные цели, потому что облачность и туман. Это все усложняет работу мобильным огневым группам, которым нужна крайне визуальная привязка к цели», — сказал Игнат.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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