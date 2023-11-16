Утром враг атаковал Одесщину дронами: что известно

Тревога в Одессе и области была объявлена в 4:16. Отбой прозвучал — в 6:39.

Как сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, «шахеды» летели в направлении южных областей и достигли — западные.

«БпЛА запустили с Черного моря в направлении Херсонской, Николаевской, Одесской областей и сейчас дошли до Винницкой области (уже до Хмельницкой). Это достаточно предполагаемый маршрут, часто враг применяет именно такой», – рассказала Гуменюк в эфире Национального марафона.

О количестве и последствиях атаки говорить еще рано — информация уточняется.

Обычно рф атакует Украину дронами ночью, а сегодня сделала это утром. В такое время сбивать их тоже сложно из-за густого тумана.

На это обратил внимание спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Сейчас ночи чуть длиннее и видимость утром зависит от погодных условий прежде всего. Поэтому тоже непросто выявлять визуально эти воздушные цели, потому что облачность и туман. Это все усложняет работу мобильным огневым группам, которым нужна крайне визуальная привязка к цели», — сказал Игнат.