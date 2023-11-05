Новини Одеси та Одеської області

В Одесі чути гучні вибухи – йде ракетна атака (фото) (ОНОВЛЕНО)

В Одесі чути гучні вибухи – йде ракетна атака (фото) (ОНОВЛЕНО)

Недільний вечір, 5 листопада 2023 року, в Одесі видався неспокійним: російські агресори розпочали чергову ракетну атаку.

Кілька хвилин тому пролунав сигнал повітряної тривоги і буквально через кілька секунд пролунали потужні вибухи. Чи була це робота нашого ППО чи «приліт», поки невідомо

Як повідомляють моніторингові Телеграм-канали, ворог направив у бік Одеси крилаті ракети. Подробиці того, що відбувається, на даний момент невідомі.

На Одещині ОВВ закликають городян не залишати укриттів до відбою тривоги.

Також є інформація про пуски «шахедів» з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

«Одеський район, перебуваєте у укриттях відбою повітряної тривоги! Це важливо!», – написав голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

Жителям Білгород-Дністровського району також не слід втрачати пильності та перебувати в укриттях.

З’явилася інформація про те, що вибуховою хвилею в Одесі зашкодило житловий будинок.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією…

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ОНОВЛЕНО:

У мережі з’явилися фото, на яких представлені наслідки прильоту. Постраждали житлові будинки, вибито вікна, пошкоджено балкони:

Ракетная атака, последствия, Одесса, 5 ноября 2023

Ракетная атака, последствия, Одесса, 5 ноября 2023-2

Ракетная атака, последствия, Одесса, 5 ноября 2023-3

Ракетная атака, последствия, Одесса, 5 ноября 2023-4

У той же час тривога триває. Моніторингові канали повідомляють про пуск групи ударних дронів-камікадзе у наш бік.

В Одесі знову чутно вибухи – це працюють наші ППО. Укриття не залишаємо!

Повідомляється, що на одній із центральних вулиць Одеси внаслідок «прильоту» утворилася величезна вирва:

На місці працюють поліцейські, помічено карети швидкої допомоги.

ОНОВЛЕНО 22:50:

Атака ворожих ударних безпілотників продовжується, повідомляють Сили оборони Півдня України.

Перша група «шахедів» рухається вздовж Україно-Молдовського кордону на північний захід.

Друга група – знаходиться на північ від Одеси, рухається на північ.

В Одесі знову чути вибухи – зважаючи на все, йде бойова робота. Є як збиті цілі, так і прильоти. Але офіційної інформації від військових ще не надходило.

Наразі йде дорозвідка.

О 22:57 пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

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