В Одесі чути гучні вибухи – йде ракетна атака (фото) (ОНОВЛЕНО)

Недільний вечір, 5 листопада 2023 року, в Одесі видався неспокійним: російські агресори розпочали чергову ракетну атаку.
Кілька хвилин тому пролунав сигнал повітряної тривоги і буквально через кілька секунд пролунали потужні вибухи. Чи була це робота нашого ППО чи «приліт», поки невідомо
Як повідомляють моніторингові Телеграм-канали, ворог направив у бік Одеси крилаті ракети. Подробиці того, що відбувається, на даний момент невідомі.
На Одещині ОВВ закликають городян не залишати укриттів до відбою тривоги.
Також є інформація про пуски «шахедів» з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
«Одеський район, перебуваєте у укриттях відбою повітряної тривоги! Це важливо!», – написав голова Одеської ОВ Олег Кіпер.
Жителям Білгород-Дністровського району також не слід втрачати пильності та перебувати в укриттях.
З’явилася інформація про те, що вибуховою хвилею в Одесі зашкодило житловий будинок.
«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією…
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ОНОВЛЕНО:
У мережі з’явилися фото, на яких представлені наслідки прильоту. Постраждали житлові будинки, вибито вікна, пошкоджено балкони:
У той же час тривога триває. Моніторингові канали повідомляють про пуск групи ударних дронів-камікадзе у наш бік.
В Одесі знову чутно вибухи – це працюють наші ППО. Укриття не залишаємо!
Повідомляється, що на одній із центральних вулиць Одеси внаслідок «прильоту» утворилася величезна вирва:
На місці працюють поліцейські, помічено карети швидкої допомоги.
ОНОВЛЕНО 22:50:
Атака ворожих ударних безпілотників продовжується, повідомляють Сили оборони Півдня України.
Перша група «шахедів» рухається вздовж Україно-Молдовського кордону на північний захід.
Друга група – знаходиться на північ від Одеси, рухається на північ.
В Одесі знову чути вибухи – зважаючи на все, йде бойова робота. Є як збиті цілі, так і прильоти. Але офіційної інформації від військових ще не надходило.
Наразі йде дорозвідка.
О 22:57 пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.