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Вранці 9 березня ворог завдав ракетного удару на Одещині: що відомо

Вранці 9 березня ворог завдав ракетного удару на Одещині: що відомо

Російські агресори не дають спокою Одесі та Одеській області. Але не маючи сил та можливостей захопити наші території, вони у властивій їм манері вдаються до тактики терору та залякування, періодично намагаючись «дістати» нас як ударними дронами, так і ракетами.

Одну з таких спроб ворог зробив сьогодні вранці, у суботу, 9 березня 2024 року. Не виключено, що подібним нетривіальним, але властивим рашистам чином вони «вітають» українців з 210-ми роковинами від дня народження нашого Кобзаря.

За інформацією Сил оборони півдня України, сьогодні вранці ворог завдав Одеської області ракетного удару.

«З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випущено ракету Х-31, яка влучила в поле, поза межами населених пунктів»,

– повідомляють військові.

За їхньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Нагадаємо, за минулу добу ворог наніс по території України 8 ракетних та 107 авіаційних ударів. Але водночас неспокійно було і в тилу ворога – у Ростовській та Курській областях, де (імовірно) безпілотники ЗСУ атакували авіаційні підприємства, тобто військові об’єкти – законні цілі українських захисників.

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