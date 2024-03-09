Війна, день 745: безпілотники атакували російські Таганрог та Курськ

Про ситуацію на фронті на ранок 9 березня

За даними Генштабу ЗСУ. Минулої доби зафіксовано 63 бойові зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони завдала ударів по 10 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження ворога, 1 пункту управління, 3 станціям радіоелектронної боротьби, у тому числі двох Р-330Ж «Житель», 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А «Сонцепек» та 1 складу боєприпасів противника.

Мінус 12 з 15 «шахедів»

За інформацією Повітряних сил, у ніч проти 9 березня 2024 року противник атакував 15 ударними безпілотниками типу «Shahed».

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 «шахедів» у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

Також минулої доби, 8 березня 2024 року, в Херсонській області знищено ударний БпЛА «Ланцет».

Спекотна ніч на 9 березня на росії

Цієї ночі відбулася масова атака дронів на Ростовську та Курську області рф. За твердженням міноборони росії, всього над російськими регіонами збито 47 БПЛА: 41 – над Ростовською областю, 1 – над Білгородською, 2 – над Курською і 3 – над Волгоградською областю.

Жителі Таганрога (на відео представлена їхня захоплена реакція на те, що відбувається) повідомили про приблизно два десятки вибухів близько другої години ночі.

За попередньою інформацією, у Таганрозі є прильоти авіазаводом, де знаходиться на ремонті раніше підбитий літак А-50.

Увага: на відео є ненормативна лексика:

Одночасно з Таганрогом дрони атакували Курськ.



Коротко про втрати ворога на ранок 9 березня 2024

За даними Генштабу, за добу ЗСУ ліквідували ще 850 оккупантів.

Добові втрати техніки ворога такі: