Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Унаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин і легковий автомобіль.
Також пошкоджено енергетичну інфраструктуру і близько 500 абонентів у передмісті Одеси залишилися без світла.
На ранок відомо про одного постраждалого, йому надано всю необхідну медичну допомогу.
Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.
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