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Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин і легковий автомобіль.

Також пошкоджено енергетичну інфраструктуру і близько 500 абонентів у передмісті Одеси залишилися без світла.

На ранок відомо про одного постраждалого, йому надано всю необхідну медичну допомогу.

Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

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