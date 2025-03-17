Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате атаки в Одесском районе повреждены детское дошкольное учебное заведение, частный жилой дом, магазин и легковой автомобиль.
Также повреждена энергетическая инфраструктура и около 500 абонентов в пригороде Одессы остались без света.
На утро известно об одном пострадавшем, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.
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