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Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате атаки в Одесском районе повреждены детское дошкольное учебное заведение, частный жилой дом, магазин и легковой автомобиль.

Также повреждена энергетическая инфраструктура и около 500 абонентов  в пригороде Одессы остались без света.

На утро известно об одном пострадавшем, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. 

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

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