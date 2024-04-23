Білгород-Дністровський прощається із захисником, який загинув у бою під Бахмутом

Про це повідомили в Білгород-Дністровській районній державній адміністрації.

Мешканець Білгорода-Дністровського, відважний захисник рідної землі, Пугачов Віктор Миколайович загинув 15 жовтня 2023 року під час участі в бойових діях поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району.

“Гірко і боляче усвідомлювати, що найкращі сини України йдуть у небесне військо. Справжній патріот, надійний побратим, незламний Воїн, відданий військовій присязі віддав найцінніше – власне життя за кожного з нас, за Україну. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи”,- сумують земляки Героя.

Траурна церемонія прощання з Віктором Пугачовим відбудеться сьогодні, 23 квітня 2024 року, у Білгороді-Дністровському.

Раніше “Одесская жизнь” повідомляла, що в бою поблизу Бахмута загинув житель села Романівка, солдат відділення протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону ЗСУ В’ячеслав Каушан. Захиснику було всього 21 рік.