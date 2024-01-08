Новости Одессы и Одесской области

Воду черпают ведрами: в многоэтажке на поселке Котовского сняли крышу (фото, видео)

Воду черпают ведрами: в многоэтажке на поселке Котовского сняли крышу (фото, видео)

После дроновой атаки 31 декабря десятиэтажный жилой дом на поселке Котовского остался без крыши. Часть поврежденных плит демонтировали коммунальные службы, и теперь на головы жителей двух подъездов сверху вниз течет ледяная дождевая вода. 

О своей беде сообщили пострадавшие жители многоэтажки на Академика Заболотного, 54.

По словам людей, воду приходится черпать ведрами. Жильцы обращаются на горячую линию мэрии, но  реакции пока нет.

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О демонтаже крыши в поврежденной многоэтажки сообщили также городские власти 5 января.

В Суворовской райадминистрации отметили, что это — первый этап ремонта поврежденной крыши.

«Начались ремонтные работы поврежденной многоэтажки после дроновой атаки в Пересыпском районе Одессы. Первым этапом начаты работы по демонтажу поврежденных конструкций кровли жилого дома по ул. Академика Заболотного, 54, где произошел взрыв. Кроме разрушенной крыши, в доме поврежден вентиляционный канал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для демонтажа плит был привлечен автокран грузоподъемностью 35 тонн, самосвал и спецтехника КУ спасательно-водолазная служба.

Как сообщала «Одесская жизнь, в новогоднюю ночь российские террористы коварно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате попадания обломков сбитых дронов, возникли пожары и разрушения в жилых домах в разных районах города.

Ракетная атака повлекла за собой повреждение многоэтажных жилых домов, школы, церкви, частных сооружений и инфраструктурных объектов.

К сожалению, в результате длительной мощной атаки, во время которой враг применил рекордное количество ударных БПЛА, в Одессе погибли люди, в том числе и 15-летний подросток.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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