Воду черпают ведрами: в многоэтажке на поселке Котовского сняли крышу (фото, видео)

После дроновой атаки 31 декабря десятиэтажный жилой дом на поселке Котовского остался без крыши. Часть поврежденных плит демонтировали коммунальные службы, и теперь на головы жителей двух подъездов сверху вниз течет ледяная дождевая вода.
О своей беде сообщили пострадавшие жители многоэтажки на Академика Заболотного, 54.
По словам людей, воду приходится черпать ведрами. Жильцы обращаются на горячую линию мэрии, но реакции пока нет.
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О демонтаже крыши в поврежденной многоэтажки сообщили также городские власти 5 января.
В Суворовской райадминистрации отметили, что это — первый этап ремонта поврежденной крыши.
«Начались ремонтные работы поврежденной многоэтажки после дроновой атаки в Пересыпском районе Одессы. Первым этапом начаты работы по демонтажу поврежденных конструкций кровли жилого дома по ул. Академика Заболотного, 54, где произошел взрыв. Кроме разрушенной крыши, в доме поврежден вентиляционный канал», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для демонтажа плит был привлечен автокран грузоподъемностью 35 тонн, самосвал и спецтехника КУ спасательно-водолазная служба.
Как сообщала «Одесская жизнь, в новогоднюю ночь российские террористы коварно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате попадания обломков сбитых дронов, возникли пожары и разрушения в жилых домах в разных районах города.
Ракетная атака повлекла за собой повреждение многоэтажных жилых домов, школы, церкви, частных сооружений и инфраструктурных объектов.
К сожалению, в результате длительной мощной атаки, во время которой враг применил рекордное количество ударных БПЛА, в Одессе погибли люди, в том числе и 15-летний подросток.