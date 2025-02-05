Февраль в центре Одессы, мороженое

Прогноз погоди в Одесі на 6 лютого

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В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 0-2°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 6 лютого

По Одеській області в четвер хмарно з проясненнями. Місцями невеликі опади. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км, ожеледиця.

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Фото Марії Котової

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