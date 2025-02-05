Прогноз погоды в Одессе на 6 февраля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 6 февраля
По Одесской области в четверг облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км, гололедица.
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Фото Марии Котовой