Февраль в центре Одессы, мороженое

Прогноз погоды в Одессе на 6 февраля

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 6 февраля

По Одесской области в четверг облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км, гололедица.

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Фото Марии Котовой

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