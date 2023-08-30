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Вночі 30 серпня росіяни атакували Одесу ракетами: подробиці

Вночі 30 серпня росіяни атакували Одесу ракетами: подробиці

Сьогодні вночі над Одеською областю було знищено вісім російських ракет. Попадань та руйнувань не допущено.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

“З використанням стратегічної авіації з акваторії Чорного моря росіяни атакували Одещину ракетами повітряного базування, ймовірно, Х-101/Х-555/Х-55”, – йдеться в повідомленні.

8 ракет було знищено силами протиповітряної оборони та морської охорони над морем на Одещині.

В Одеському загоні Морської охорони повідомили, що зафіксували смертоносну ракету під час виконання завдань протиракетної оборони. За виявленою метою відразу відкрили вогонь з озброєння. Ракета вибухнула над морем.

Всього вночі, 30 серпня, в небі України було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі. Силами ППО знищено 43 повітряні цілі:

  •   28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55
  •   15 ударних БПЛА типу “Shahed-136/131”.

Нагадаємо, Київ цієї ночі зазнав потужної атаки ракет і дронів-камікадзе: є загиблі

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