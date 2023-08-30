Новости Одессы и Одесской области

Ночью 30 августа россияне атаковали Одессу ракетами: подробности

Ночью 30 августа россияне атаковали Одессу ракетами: подробности

Сегодня ночью над Одесской областью было уничтожено 8 российских ракет. Попаданий и разрушений не допущено.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

“С использованием стратегической авиации из акватории Черного моря россияне атаковали Одесщину ракетами воздушного базирования, предположительно Х-101/Х-555/Х-55”, — говорится в сообщении.

8 ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны и морской охраны над морем в Одесской области.

В Одесском отряде Морской охраны сообщили, что зафиксировали смертоносную ракету во время выполнения задач по противоракетной обороне. По обнаруженной цели сразу открыли огонь из вооружения. Ракета взорвалась над морем.

Всего ночью, 30 августа, в небе Украины были зафиксированы 44 вражеские воздушные цели.  Силами ПВО уничтожено 43 воздушные цели:

  •  28 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55
  •  15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Напомним, Киев этой ночью подвергся мощной атаке ракет и дронов-камикадзе: есть погибшие

Читайте также:

Модульные убежища в одесских школах появятся в сентябре

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить