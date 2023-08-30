Ночью 30 августа россияне атаковали Одессу ракетами: подробности

Сегодня ночью над Одесской областью было уничтожено 8 российских ракет. Попаданий и разрушений не допущено.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

“С использованием стратегической авиации из акватории Черного моря россияне атаковали Одесщину ракетами воздушного базирования, предположительно Х-101/Х-555/Х-55”, — говорится в сообщении.

8 ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны и морской охраны над морем в Одесской области.

В Одесском отряде Морской охраны сообщили, что зафиксировали смертоносную ракету во время выполнения задач по противоракетной обороне. По обнаруженной цели сразу открыли огонь из вооружения. Ракета взорвалась над морем.

Всего ночью, 30 августа, в небе Украины были зафиксированы 44 вражеские воздушные цели. Силами ПВО уничтожено 43 воздушные цели:

28 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55

15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Напомним, Киев этой ночью подвергся мощной атаке ракет и дронов-камикадзе: есть погибшие

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