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Вірив у перемогу: на сході загинув молодий захисник із Одещини

Вірив у перемогу: на сході загинув молодий захисник із Одещини

Одещина втратила ще одного захисника України – Олександра Сербезова, мешканця села Семенівка Білгород-Дністровського району. Він віддав своє життя за свободу та незалежність України. Прощання з Героєм пройде завтра, 15 грудня.

Про це повідомили у Старокозацькій громаді.

Олександр Сербезов проходив службу у складі 21 бригади 408 батальйону “Чорноморська Січ” на сході України. Він загинув на фронті 8 грудня 2023 року.

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Односельці досі не можуть повірити у загибель свого захисника:

«Добрий, розумний, красивий, молодий… Ще 24 листопада під час зустрічі, перебуваючи у відпустці, запевняв: «Не турбуйтесь! Україна переможе! Все буде добре!”. Заради пам’яті про загиблих воїнів і воюючих ми не можемо втратити віру в нашу перемогу».

В останній шлях Героя проведуть завтра, 15 грудня, від будинку, де він проживав із сім’єю у Семенівці.

Вічна пам’ять Герою!

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