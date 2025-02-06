Північний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Висоцького, 13-25,
- Ак. Сахарова, 24 -44,
- В.Бувалкіна, 73-75.
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Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- 1 лінія Вільямса, 43,21,
- Аграрна, 3-53,
- Алмазна,
- Юрія Єгорова (Байкальська), 1-16,
- Вавілова,
- Весняна,1-34,
- Відважних, 2-28,
- Вірського,10-40,
- Ак. Гамалея,
- Дача Ковалевського, 7-35,
- Довга, 1а-24,
- Естонська, 7-21,
- Юрія Коваленка (Єнісейська),1-17,
- Зелена, 1-24,
- Зоряна, 4,6а,
- Івана та Юрія Лип, 23-31,
- Йосипа Тимченка, 1-35,
- М. Врубеля, 2-20,
- Дениса Максишко,
- М. Гумільова, 11-26,
- М. Огренича,
- Місячна,
- Петра Болбочана, 7-15а,
- Озерна, 1-7,2-58,
- Василя Берладяну (Омська), 1-35,2-36,
- Офіцерська, 3/корп.2,
- Просвіти,3-40,
- Рибальська,
- Студена,
- Таїрова, 19-21, 40-48,
- Танфільєва, 11,
- Художника Федорова,
- Чикаленко, 19-48,
- Яблунева,1-30,
- Ямська, 1-35
- Дружний,
- 3-я лінія Марії Демченко,
- пров. 1-й Колгоспний,1-9,
- пров. 2-й Амундсена, 19,
- пров. Сергія Параджанова,
- пров. 2-й Марії Демченко,
- пров. Адольфа Лози,
- пров. Байдарочний,
- пров. Вишневий,
- пров. Дружний,
- пров. Ейзенштейна,
- пров. Каспійський,
- пров. Косий,1-3,
- пров. Радісний, 1-7,
- пров. Романтичний, 9,22/46,
- пров. Якірний,
- проїзд Бузковий.
Центральний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Дігтярна,1-15,
- Ковальська, 29-33,40,
- О. Станкова, 15,17,
- Мала Арнаутська, 36-59,
- Мельницька, 10,18,
- Вадима Корженка (Осипова), 39-45, 50/52,
- Пантелеймонівська, 56,
- Спірідонивська, 25, 27,
- Тираспольська, 11-23, 22-24,
- Успенська, 76-80,113 -125.