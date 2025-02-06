разбитая лампочка и в ней свеча

Північний РЕМ

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Роботи до 18:00:

  • Висоцького, 13-25,
  • Ак. Сахарова, 24 -44,
  • В.Бувалкіна, 73-75.
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Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • 1 лінія Вільямса, 43,21,
  • Аграрна, 3-53,
  • Алмазна,
  • Юрія Єгорова (Байкальська), 1-16,
  • Вавілова,
  • Весняна,1-34,
  • Відважних, 2-28,
  • Вірського,10-40,
  • Ак. Гамалея,
  • Дача Ковалевського, 7-35,
  • Довга, 1а-24,
  • Естонська, 7-21,
  • Юрія Коваленка (Єнісейська),1-17,
  • Зелена, 1-24,
  • Зоряна, 4,6а,
  • Івана та Юрія Лип, 23-31,
  • Йосипа Тимченка, 1-35,
  • М. Врубеля, 2-20,
  • Дениса Максишко,
  • М. Гумільова, 11-26,
  • М. Огренича,
  • Місячна,
  • Петра Болбочана, 7-15а,
  • Озерна, 1-7,2-58,
  • Василя Берладяну (Омська), 1-35,2-36,
  • Офіцерська, 3/корп.2,
  • Просвіти,3-40,
  • Рибальська,
  • Студена,
  • Таїрова, 19-21, 40-48,
  • Танфільєва, 11,
  • Художника Федорова,
  • Чикаленко, 19-48,
  • Яблунева,1-30,
  • Ямська, 1-35
  • Дружний,
  • 3-я лінія Марії Демченко,
  • пров. 1-й Колгоспний,1-9,
  • пров. 2-й Амундсена, 19,
  • пров. Сергія Параджанова,
  • пров. 2-й Марії Демченко,
  • пров. Адольфа Лози,
  • пров. Байдарочний,
  • пров. Вишневий,
  • пров. Дружний,
  • пров. Ейзенштейна,
  • пров. Каспійський,
  • пров. Косий,1-3,
  • пров. Радісний, 1-7,
  • пров. Романтичний, 9,22/46,
  • пров. Якірний,
  • проїзд Бузковий.

Центральний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Дігтярна,1-15,
  • Ковальська, 29-33,40,
  • О. Станкова, 15,17,
  • Мала Арнаутська, 36-59,
  • Мельницька, 10,18,
  • Вадима Корженка (Осипова), 39-45, 50/52,
  • Пантелеймонівська, 56,
  • Спірідонивська, 25, 27,
  • Тираспольська, 11-23, 22-24,
  • Успенська, 76-80,113 -125.

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