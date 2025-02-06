разбитая лампочка и в ней свеча

Северный РЭС

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Работы до 18:00:

  • Высоцкого, 13-25,
  • Ак. Сахарова, 24 -44,
  • В. Бувалкина, 73-75.
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Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1 линия Вильямса, 43,21,
  • Аграрная, 3-53,
  • Алмазная,
  • Юрия Егорова (Байкальская), 1-16,
  • Вавилова, Весенняя,1-34,
  • Отважных, 2-28,
  • Вирского,10-40,
  • Ак. Гамалея,
  • Дача Ковалевского, 7-35,
  • Долгая, 1а-24,
  • Эстонская, 7-21,
  • Юрия Коваленко (Енисейская), 1-17,
  • Зеленая, 1-24,
  • Звездная, 4,6а,
  • Ивана и Юрия Лип, 23-31,
  • Иосифа Тимченко, 1-35,
  • М. Врубеля, 2-20,
  • Дениса Максишко,
  • М. Гумилева, 11-26,
  • М. Огренича,
  • Лунная,
  • Петра Болбочана, 7-15а,
  • Озерная, 1-7,2-58,
  • Василия Берладяну (Омская), 1-35,2-36,
  • Офицерская, 3/корп.2,
  • Просвещения,3-40,
  • Рыбальская,
  • Студеная,
  • Таирова, 19-21, 40-48,
  • Танфильева, 11,
  • Художника Федорова,
  • Чикаленко, 19-48,
  • Яблоневая,1-30,
  • Ямская, 1-35
  • Дружный,
  • 3-я линия Марии Демченко,
  • пер. 1-й Колхозный,1-9,
  • пер. 2-й Амундсена, 19,
  • пер. Сергея Параджанова,
  • пер. 2-й Марии Демченко,
  • переулок Адольфа Лозы,
  • переулок Байдарочный,
  • переулок Вишневый,
  • переулок Дружный,
  • переулок Эйзенштейна,
  • переулок Каспийский,
  • переулок Косой,1-3,
  • переулок Радостный, 1-7,
  • переулок Романтический, 9,22/46,
  • переулок Якорный,
  • проезд Сиреневый.

Центральный РЭС

Работы до 18:00:

  • Дегтярная, 1-15,
  • Ковальская, 29-33,40,
  • О. Станковая, 15,17,
  • Малая Арнаутская, 36-59,
  • Мельницкая, 10,18,
  • Вадима Корженко (Осипова), 39-45, 50/52,
  • Пантелеймоновская, 56,
  • Спиридоновская, 25, 27,
  • Тираспольская, 11-23, 22-24,
  • Успенская, 76-80,113 -125.

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