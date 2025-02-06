Северный РЭС
Работы до 18:00:
- Высоцкого, 13-25,
- Ак. Сахарова, 24 -44,
- В. Бувалкина, 73-75.
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Южный РЭС
Работы до 17:00:
- 1 линия Вильямса, 43,21,
- Аграрная, 3-53,
- Алмазная,
- Юрия Егорова (Байкальская), 1-16,
- Вавилова, Весенняя,1-34,
- Отважных, 2-28,
- Вирского,10-40,
- Ак. Гамалея,
- Дача Ковалевского, 7-35,
- Долгая, 1а-24,
- Эстонская, 7-21,
- Юрия Коваленко (Енисейская), 1-17,
- Зеленая, 1-24,
- Звездная, 4,6а,
- Ивана и Юрия Лип, 23-31,
- Иосифа Тимченко, 1-35,
- М. Врубеля, 2-20,
- Дениса Максишко,
- М. Гумилева, 11-26,
- М. Огренича,
- Лунная,
- Петра Болбочана, 7-15а,
- Озерная, 1-7,2-58,
- Василия Берладяну (Омская), 1-35,2-36,
- Офицерская, 3/корп.2,
- Просвещения,3-40,
- Рыбальская,
- Студеная,
- Таирова, 19-21, 40-48,
- Танфильева, 11,
- Художника Федорова,
- Чикаленко, 19-48,
- Яблоневая,1-30,
- Ямская, 1-35
- Дружный,
- 3-я линия Марии Демченко,
- пер. 1-й Колхозный,1-9,
- пер. 2-й Амундсена, 19,
- пер. Сергея Параджанова,
- пер. 2-й Марии Демченко,
- переулок Адольфа Лозы,
- переулок Байдарочный,
- переулок Вишневый,
- переулок Дружный,
- переулок Эйзенштейна,
- переулок Каспийский,
- переулок Косой,1-3,
- переулок Радостный, 1-7,
- переулок Романтический, 9,22/46,
- переулок Якорный,
- проезд Сиреневый.
Центральный РЭС
Работы до 18:00:
- Дегтярная, 1-15,
- Ковальская, 29-33,40,
- О. Станковая, 15,17,
- Малая Арнаутская, 36-59,
- Мельницкая, 10,18,
- Вадима Корженко (Осипова), 39-45, 50/52,
- Пантелеймоновская, 56,
- Спиридоновская, 25, 27,
- Тираспольская, 11-23, 22-24,
- Успенская, 76-80,113 -125.