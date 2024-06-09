Вимикати світло в Одесі 9 червня не будуть

Про це повідомили сьогодні вранці у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні в Одесі та області діятимуть графіки стабілізаційних відключень з 20:00 до 22:00 годин.

І ось компанія-регулятор вирішила «побалувати» споживачів, зовсім відмінивши відключення на цей день.

Водночас у ДТЕК нагадують одеситам про необхідність витрачати електроенергію розумно та економно, адже таким чином можна допомогти енергосистемі та зменшити кількість та тривалість відключень.

Як вже повідомляло «Одеське життя», стабілізаційні відключення світла в Україні були відновлені з початку літа поточного року для збереження енергетичної системи країни, оскільки через атаки росіян на енергооб’єкти, що відновилися, зруйновано 80% теплової та гідрогенерації, а електроенергії, що виробляється та імпортується Україною, який завжди вистачає, чому виникає дефіцит. Стабілізаційні відключення вводяться для позбавлення енергосистеми масштабних аварій.

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Автор фото: Вадим Мемрук