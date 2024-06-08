Відключення світла 9 червня: що чекає одеситів у недільний вечір

Про це повідомляє компанія ДТЕК “Одеські електромережі”, посилаючись на розпорядження регулятора НЕК “Укренерго”.

Так, за даними «Укренерго», завтра, 9 червня, на Одещині діятимуть графіки стабілізаційних (погодинних) відключень світла як для промислових, так і для побутових споживачів з 20:00 до 22:00.

Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

У ДТЕК також нагадують, що ознайомитися з графіками відключень можна у чат-боті компанії в Telegram та Viber та на сайті ДТЕК «Одеські електромережі» у розділі «Відсутня електроенергія».

«Але ситуація в енергетиці залишається надскладною, тому закликаємо всіх до розумного споживання електроенергії», – закликають у ДТЕК.

Раніше енергетики повідомляли, що з сьогоднішнього дня, суботи, 8 червня 2024 року, відключень світла в Одесі та регіоні має поменшати, оскільки з цього дня почне діяти «справедливіша» система розподілу потужності по країні.

Також нагадаємо, що керівництво Одеського регіону веде переговори з Туреччиною про розміщення у ключових портах Чорного моря та Дунаю плавучих електростанцій, щоб перекрити дефіцит електроенергії.