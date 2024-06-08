Відключення світла 9 червня: що чекає одеситів у недільний вечір

Завтра, в неділю, 9 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжуватимуть діяти стабілізаційні графіки відключення світла, ведені через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак на енергооб’єкти нашої країни навесні цього року.
Про це повідомляє компанія ДТЕК “Одеські електромережі”, посилаючись на розпорядження регулятора НЕК “Укренерго”.
Так, за даними «Укренерго», завтра, 9 червня, на Одещині діятимуть графіки стабілізаційних (погодинних) відключень світла як для промислових, так і для побутових споживачів з 20:00 до 22:00.
Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
У ДТЕК також нагадують, що ознайомитися з графіками відключень можна у чат-боті компанії в Telegram та Viber та на сайті ДТЕК «Одеські електромережі» у розділі «Відсутня електроенергія».
«Але ситуація в енергетиці залишається надскладною, тому закликаємо всіх до розумного споживання електроенергії», – закликають у ДТЕК.
Раніше енергетики повідомляли, що з сьогоднішнього дня, суботи, 8 червня 2024 року, відключень світла в Одесі та регіоні має поменшати, оскільки з цього дня почне діяти «справедливіша» система розподілу потужності по країні.
Також нагадаємо, що керівництво Одеського регіону веде переговори з Туреччиною про розміщення у ключових портах Чорного моря та Дунаю плавучих електростанцій, щоб перекрити дефіцит електроенергії.