Новини Одеси та Одеської області

Б’ємо окупантів і ставимо рекорди: незвичайні досягнення ЗСУ за два роки війни

Б’ємо окупантів і ставимо рекорди: незвичайні досягнення ЗСУ за два роки війни

Щодня на полі бою Збройні сили України роблять неможливе можливим. Причому за два роки повномасштабної війни наші герої побили чимало світових та особистих рекордів. У День ЗСУ «Одеське життя» розповідає про найгучніші з них. Однак знайте, що цей список постійно поповнюється.

Ліквідував рашиста і увійшов в історію

снайперський рекорд

У середині листопада найбільш обговорюваний у військовому середовищі рекорд встановив снайпер Служби безпеки України. Він ліквідував окупанта з української гвинтівки «Володар обрію» з дистанції 3,8 кілометра. Цей постріл увійшов у світову історію, обійшовши попередній рекорд канадського снайпера на 260 метрів. До речі, третє місце в цьому рейтингу посідає український нацгвардієць.

Тепер світові снайперські рекорди виглядають так:

  • Перше місце. Український снайпер ліквідував окупанта з дистанції 3800 метрів 2023 року в Україні.
  • Друге місце. Канадський снайпер ліквідував бойовика ІДІЛ з дистанції 3540 метрів 2017 року в Іраку.
  • Третє місце. Український снайпер ліквідував окупанта з дистанції 2710 метрів у 2022 році в Україні.
  • Четверте місце. Британський снайпер ліквідував кулеметників «Талібану» з відстані 2475 метрів у 2009 році в Афганістані.

Побив рекорд легендарного льотчика-аса

Льотчик-ас

У травні 2023 року український льотчик-штурмовик підполковник Ростислав Лазаренко встановив рекорд серед пілотів Повітряних сил України — він здійснив понад 380 бойових вильотів (на 6 серпня 2023 року). Це більше, ніж у легендарного льотчика-аса часів Другої світової війни Івана Кожедуба, який зробив 330 бойових вильотів. Влітку Президент України присвоїв Лазаренку звання Героя України:

— Якщо хтось думає, що цим можна пишатися, то ви помиляєтеся. Кожного разу відчуваєш страх, кожного разу перед зльотом ти думаєш, чи повернешся цього разу або, можливо, це останній політ, — зізнався льотчик-рекордсмен.

Позбавили окупантів «очей» іграшковим дроном

запуск FPV дрона

Значну роль у нинішній війні відіграють ударні безпілотники. У липні один із підрозділів ЗСУ знищив стратегічно важливу для окупантів вежу спостереження за допомогою FPV-дрона на відстані дев’ять кілометрів. Це абсолютний рекорд. До того ж бійці зібрали безпілотник самі. 

Деякі FPV-дрони в середньому важать 500-750 грамів. Для ЗСУ це і розвідники, і небезпечна зброя, яка може проникнути куди завгодно.

«Зібрали врожай» знищеної російської артилерії

знищена російська артилерія

У вересні 2023 року Сили оборони України побили рекорд зі знищення російської артилерії. Протягом одного місяця наші ліквідували 947 артилерійських систем ворога, у жовтні — 733 системи. Саме знищення ворожої артилерії є першочерговим завданням українських військ.

Зведена таблиця за місяцями

2022 рік 2023 рік
січень 186
лютий 77 186
березень 239 282
квітень 135 238
травень 208 553
червень 137 688
липень 136 677
серпень 183 691
вересень 282 947
жовтень 333 733
листопад 174
грудень 117

Показали силу Арнольду Шварценеггеру і перемогли

Ветерани встановили світовий рекорд сили

Навіть пройшовши важкі бої на фронті, українські військові не перестають дивувати світ. У жовтні команда наших ветеранів встановила світовий рекорд зі стронгмену (демонстрація сили) на міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шварценеггера. У змаганнях узяли участь вісім українських військовослужбовців, які дістали важкі поранення під час бойових дій. В упорі сидячи вони протягнули за канат чотири вантажівки масою 35 тонн на 20 метрів за 30,69 секунди. 

Упав-віджався і потрапив до книги рекордів Гіннеса

Рекорд Гіннеса з віджимань Дмитро Косатий

На війні важливо все: вміло користуватися зброєю, бути кмітливим, мати силу і витривалість. Яку підготовку проходять українські військові, усьому світу показав старший лейтенант Дмитро Косатий. Молодий чоловік потрапив до книги рекордів Гіннеса — йому вдалося віджатися на кулаках 128 разів за одну хвилину. Попередній рекорд належав італійцеві, який віджався 116 разів за хвилину.

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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ

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