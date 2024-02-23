Війна, день 730-й: вночі в п’яти областях України працювало ППО, є руйнування і загиблі

Подробиці нічної атаки

У ніч на 23 лютого 2024 року противник атакував Україну 31 ударними “шахедами”, трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П і двома крилатими ракетами Х-22.

Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

В Одесі ввечері уламки збитого дрона впали на прибережне підприємство і спричинили пожежу. Загинули люди.

У Дніпрі російський “шахед” влучив у багатоповерхівку, під завалами – люди. Триває пошукова операція. Наразі відомо про 8 травмованих. Із них семеро – госпіталізовані.

Коротко про ситуацію на фронті

На фронті минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних і 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

“Найгарячіша точка” нині на Мар’їнському напрямку. Тут ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника.

Смертельні “подарунки” від Кім Чен Ина

СБУ знайшла підтвердження, що росія запускає на міста України ракети з Північної Кореї. Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24).

За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.

Унаслідок ворожих “прильотів” загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще понад сто цивільних – дістали важкі поранення.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни розраховують на ракети з КНДР, адже це балістичні ракети, що мають дальність ураження не меншу за “Іскандери”, а це 600 км.

Втрати ворога на ранок 23 лютого 2024 року

Сили оборони за добу ліквідували: