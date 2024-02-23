Війна, день 730-й: вночі в п’яти областях України працювало ППО, є руйнування і загиблі

Розпочалася сімсот тридцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Вночі російські окупанти атакували наші території ракетами та дронами, загинули та постраждали мирні жителі. Загарбники продовжують активно штурмувати Донецьку область, Сили оборони стримують натиск ворога.
Подробиці нічної атаки
У ніч на 23 лютого 2024 року противник атакував Україну 31 ударними “шахедами”, трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П і двома крилатими ракетами Х-22.
Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.
В Одесі ввечері уламки збитого дрона впали на прибережне підприємство і спричинили пожежу. Загинули люди.
У Дніпрі російський “шахед” влучив у багатоповерхівку, під завалами – люди. Триває пошукова операція. Наразі відомо про 8 травмованих. Із них семеро – госпіталізовані.
Коротко про ситуацію на фронті
На фронті минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних і 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
“Найгарячіша точка” нині на Мар’їнському напрямку. Тут ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника.
Смертельні “подарунки” від Кім Чен Ина
СБУ знайшла підтвердження, що росія запускає на міста України ракети з Північної Кореї. Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24).
За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.
Унаслідок ворожих “прильотів” загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще понад сто цивільних – дістали важкі поранення.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни розраховують на ракети з КНДР, адже це балістичні ракети, що мають дальність ураження не меншу за “Іскандери”, а це 600 км.
Втрати ворога на ранок 23 лютого 2024 року
Сили оборони за добу ліквідували:
- 1 тис. окупантів,
- 3 танки, 37 бронемашин,
- 49 артсистем,
- 32 БПЛА,
- 2 РСЗВ,
- 2 ППО,
- 43 од. авто та одиниць спецтехніки.