Новости Одессы и Одесской области

Война, день 730-й: ночью в пяти областях Украины работало ПВО, есть разрушения и погибшие

Война, день 730-й: ночью в пяти областях Украины работало ПВО, есть разрушения и погибшие

Начались семьсот тридцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Ночью российские оккупанты атаковали наши территории ракетами и дронами, погибли и пострадали мирные жители. Захватчики продолжают активно штурмовать Донецкую область, Силы обороны сдерживают натиск врага.

Подробности ночной атаки

В ночь на 23 февраля 2024 года противник атаковал Украину 31 ударными «шахедами», тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.

Противовоздушной обороной уничтожено 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей.

В Одессе вечером обломки сбитого дрона упали на прибрежное предприятие и вызвали пожар. Погибли люди.

В Днепре российский «шахед» попал в многоэтажку, под завалами — люди. Идет поисковая операция. На сейчас известно о 8 травмированных. Из них семеро — госпитализированы.

Коротко о ситуации на фронте

На фронте за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. В общем враг нанес 3 ракетных и 83 авиационных ударов, совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Самая «горячая точка» сейчас на Марьинском направлении. Здесь враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БпЛА противника.

Смертельные «подарки» от Ким Чен Ына

СБУ нашла подтверждение, что россия запускает на города Украины ракеты из Северной Кореи. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24).

По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.

В результате вражеских «прилетов» погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста гражданских — получили тяжелые ранения.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне рассчитывают на ракеты из КНДР, ведь это баллистические ракеты, которые имеют дальность поражения не менее чем «Искандеры», а это 600 км.

Потери врага на утро 23 февраля 2024

Силы обороны за сутки ликвидировали:

  • 1 тыс. оккупантов,
  • 3 танка, 37 бронемашин,
  • 49 артсистем,
  • 32 БПЛА,
  • 2 РСЗО,
  • 2 ПВО,
  • 43 ед. авто и единиц спецтехники

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Редакция ПРОФИЛЬ

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