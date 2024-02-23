Война, день 730-й: ночью в пяти областях Украины работало ПВО, есть разрушения и погибшие

Начались семьсот тридцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Ночью российские оккупанты атаковали наши территории ракетами и дронами, погибли и пострадали мирные жители. Захватчики продолжают активно штурмовать Донецкую область, Силы обороны сдерживают натиск врага.
Подробности ночной атаки
В ночь на 23 февраля 2024 года противник атаковал Украину 31 ударными «шахедами», тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.
Противовоздушной обороной уничтожено 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей.
В Одессе вечером обломки сбитого дрона упали на прибрежное предприятие и вызвали пожар. Погибли люди.
В Днепре российский «шахед» попал в многоэтажку, под завалами — люди. Идет поисковая операция. На сейчас известно о 8 травмированных. Из них семеро — госпитализированы.
Коротко о ситуации на фронте
На фронте за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. В общем враг нанес 3 ракетных и 83 авиационных ударов, совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Самая «горячая точка» сейчас на Марьинском направлении. Здесь враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БпЛА противника.
Смертельные «подарки» от Ким Чен Ына
СБУ нашла подтверждение, что россия запускает на города Украины ракеты из Северной Кореи. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24).
По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.
В результате вражеских «прилетов» погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста гражданских — получили тяжелые ранения.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне рассчитывают на ракеты из КНДР, ведь это баллистические ракеты, которые имеют дальность поражения не менее чем «Искандеры», а это 600 км.
Потери врага на утро 23 февраля 2024
Силы обороны за сутки ликвидировали:
- 1 тыс. оккупантов,
- 3 танка, 37 бронемашин,
- 49 артсистем,
- 32 БПЛА,
- 2 РСЗО,
- 2 ПВО,
- 43 ед. авто и единиц спецтехники