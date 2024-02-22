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Війна, день 729-й: на полігонах кількома пострілами знищені сотні росіян

Війна, день 729-й: на полігонах кількома пострілами знищені сотні росіян

Розпочалася сімсот двадцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи противника по всій лінії фронту.

Прильоти по полігонах росіян

Російським окупантам на українській землі доводиться несолодко. 20 лютого українські війська завдали удару по полігону біля села Трудівське Волноваського району (Донецька область). У цей момент на шикуванні в очікуванні генерала перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705, Забайкальський край).

Унаслідок атаки ліквідовано щонайменше 65 російських окупантів.

Увечері 21 лютого російські окупанти почали масово скаржитися на удар ЗСУ по полігону в Херсонській області. Вони зазначають, що знову фіксують величезні втрати натякаючи, що ситуація нагадує інцидент під Волновахою.

У Силах оборони півдня України повідомили, що, за деякими даними, керівництво угруповання російських окупаційних військ “Дніпро” прибуло на полігон у Херсонській області, щоб “подивитися, як будуть “зачищати” Кринки”.

За інформацією DeepState, згаданий полігон розташований біля села Подо-Калинівка в Ювілейній сільській громаді Херсонського району Херсонської області.

Судячи з даних, опублікованих у мережі, під удар потрапили російські військовослужбовці з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти і 81-го самохідно-артилерійського полку.

Коротко про ситуацію на фронті

На фронті минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

У ніч на 22 лютого противник атакував десятьма ударними “шахедами” та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Силами і засобами протиповітряної оборони України 8 ударних БпЛА було знищено.

Минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальних БпЛА.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах ПММ, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.

Втрати ворога на ранок 22 лютого 2024 року

Українські військові за добу ліквідували:

  • близько 1160 окупантів,
  • 7 танків,
  • 35 бойових броньованих машин,
  • 41 артилерійську систему,
  • 36 БПЛА,
  • 1 літак,
  • 71 одиницю авто- і спецтехніки.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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