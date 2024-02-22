Война, день 729-й: на полигонах несколькими выстрелами уничтожены сотни россиян

Начались семьсот двадцать девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощая противника по всей линии фронта.
Прилеты по полигонам россиян
Российским оккупантам на украинской земле приходится несладко. 20 февраля украинские войска нанесли удар по полигону возле села Трудовское Волновахского района (Донецкая область). В этот момент на построении в ожидании генерала находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (военная часть 06705, Забайкальский край).
В результате атаки ликвидированы по меньшей мере 65 российских оккупантов.
Вечером 21 февраля российские оккупанты начали массово жаловаться на удар ВСУ по полигону в Херсонской области. Они отмечают, что снова фиксируют огромные потери намекая, что ситуация напоминает инцидент под Волновахой.
В Силах обороны юга Украины сообщили, что, по некоторым данным, руководство группировки российских оккупационных войск «Днепр» прибыло на полигон в Херсонской области, чтобы «посмотреть, как будут «зачищать» Крынки».
По информации DeepState, упомянутый полигон расположен возле села Подо-Калиновка в Юбилейной сельской общине Херсонского района Херсонской области.
Судя по данным, опубликованным в сети, под удар попали российские военнослужащие из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.
Коротко о ситуации на фронте
На фронте за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. В общем враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
В ночь на 22 февраля противник атаковал десятью ударными «шахедами» и противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 8 ударных БпЛА были уничтожены.
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Также, силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складах ГСМ, 3 пунктах управления, 8 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.
Потери врага на утро 22 февраля 2024
Украинские военные за сутки ликвидировали:
- около 1160 оккупантов,
- 7 танков,
- 35 боевых бронированных машин,
- 41 артиллерийскую систему,
- 36 БПЛА,
- 1 самолет,
- 71 единицу авто- и спецтехники.