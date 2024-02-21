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Война, день 728-й: что происходит на левом берегу Днепра

Война, день 728-й: что происходит на левом берегу Днепра

Начались семьсот двадцать восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Россияне продолжают наносить ракетно-дроновые удары по Украине. ВСУ все чаще сбивают вражеские самолеты.

ВСУ сбили 13 «шахедов» и истребитель Су-34

В ночь на 21 февраля 2024 года оккупанты атаковали зенитной управляемой ракетой С-300, управляемой авиационной ракетой Х-59, 4-мя крылатыми ракетами Х-22 и 19-ю «шахедами».

Дроны сбивали в пределах Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, сообщают Воздушные силы ВСУ. Из 19 «шахедов» удалось сбить 13. Сообщается, что часть из оставшихся дронов не достигла своих целей.

Также в результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине.

Утром 21 февраля Воздушные силы сбили еще один вражеский истребитель Су-34. Командующий Николай Олещук сообщил, что экипаж Су-34 отправился в «вечный полет». Таким образом, авиация противника потеряла уже семь самолетов за неделю.

Фейк о захвате Крынок

На болотах заявляют, что населенный пункт Крынки на левобережье Днепра фактически взят под контроль российских военных.

В Силах обороны Юга сделали заявление:

российско-оккупационные войска, не имея успеха в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра.
Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности.

Сил обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу.

Осуществив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь, оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу.

Коротко о ситуации на фронте

На фронте за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. В общем враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу горюче-смазочных материалов и 12 артиллерийских средствах противника.

Потери врага на утро 21 февраля 2024

Силы обороны за сутки уничтожили:

  • 1130 оккупантов,
  • 13 танков,
  • 70 бронемашин,
  • 53 артсистемы,
  • 4 реактивные системы залпового огня,
  • 3 средства ПВО,
  • 39 беспилотников,
  • 1 крылатую ракету,
  • 63 единицы авто и спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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