Война, день 722-й: утром россияне ударили по Украине ракетами

Сегодня утром российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину, применив стратегическую авиацию. Воздушная тревога охватила всю территорию страны и длилась около двух часов.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, всего зафиксированы пуски 26 ракет различных типов:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс);

6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 (Воронежская);

2 крылатые ракеты «Калибр» (Новороссийск — рф);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл. — рф.);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. — рф).

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов:

8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету «Искандер-М»/KN-23;

2 крылатые ракеты «Калибр»;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Киев атаковали ракеты разных типов. Силами и средствами ПВО все вражеские ракеты были уничтожены, сообщили в КГВА. По оперативной информации – в столице обошлось без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

В Запорожье под обстрел попал инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли). На местах работают все соответствующие службы.

Львов атаковали около десяти ракет, мэр Андрей Садовый подтвердил прилет по объекту инфраструктуры. Также пострадали дома и здание школы. Взрывной волной в них выбило окна. Известно о двух пострадавших.

В Хмельницкой области в результате удара рф повреждены гражданские объекты. В результате обстрелов два человека получили ранения, они находятся в состоянии средней тяжести. Власти призвали «сохранять информационную тишину», пока работают соответствующие службы.

Что происходит на фронте 15 февраля

За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. В общем враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 3 зенитно-ракетных комплексах оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средствах, 3 складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 3 средствах радиоэлектронной противника.

Ночью украинские беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Курской области.

Последствия уничтожения БДК «Цезарь Куников» в Черном море

По оценкам ISW, это стало серьезным ударом для страны-агрессора, ведь из 13 десантных кораблей, которые были у россии на момент начала полномасштабного вторжения, только пять остаются в строю.

Аналитики констатировали, что удары по российскому флоту еще больше снижают способность агрессора проводить десантные операции. При этом ISW уверены, что россия вряд ли проведет десантную операцию в Украине. К тому же, начиная с лета 2023 года, украинские войска успешно изолировали российский флот в восточной части Черного моря.

Потери врага на утро 15 февраля 2024

За минувшие сутки российская армия потеряла: