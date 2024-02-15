Война, день 722-й: утром россияне ударили по Украине ракетами

Начались семьсот двадцать вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Утром 15 февраля рф осуществила очередной ракетный удар по городам Украины.
Сегодня утром российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину, применив стратегическую авиацию. Воздушная тревога охватила всю территорию страны и длилась около двух часов.
Как сообщили в Воздушных силах Украины, всего зафиксированы пуски 26 ракет различных типов:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс);
- 6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 (Воронежская);
- 2 крылатые ракеты «Калибр» (Новороссийск — рф);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл. — рф.);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. — рф).
Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов:
- 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 баллистическую ракету «Искандер-М»/KN-23;
- 2 крылатые ракеты «Калибр»;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Киев атаковали ракеты разных типов. Силами и средствами ПВО все вражеские ракеты были уничтожены, сообщили в КГВА. По оперативной информации – в столице обошлось без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.
В Запорожье под обстрел попал инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли). На местах работают все соответствующие службы.
Львов атаковали около десяти ракет, мэр Андрей Садовый подтвердил прилет по объекту инфраструктуры. Также пострадали дома и здание школы. Взрывной волной в них выбило окна. Известно о двух пострадавших.
В Хмельницкой области в результате удара рф повреждены гражданские объекты. В результате обстрелов два человека получили ранения, они находятся в состоянии средней тяжести. Власти призвали «сохранять информационную тишину», пока работают соответствующие службы.
Что происходит на фронте 15 февраля
- За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. В общем враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 3 зенитно-ракетных комплексах оккупантов.
- Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средствах, 3 складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 3 средствах радиоэлектронной противника.
- Ночью украинские беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Курской области.
Последствия уничтожения БДК «Цезарь Куников» в Черном море
По оценкам ISW, это стало серьезным ударом для страны-агрессора, ведь из 13 десантных кораблей, которые были у россии на момент начала полномасштабного вторжения, только пять остаются в строю.
Аналитики констатировали, что удары по российскому флоту еще больше снижают способность агрессора проводить десантные операции. При этом ISW уверены, что россия вряд ли проведет десантную операцию в Украине. К тому же, начиная с лета 2023 года, украинские войска успешно изолировали российский флот в восточной части Черного моря.
Потери врага на утро 15 февраля 2024
За минувшие сутки российская армия потеряла:
- 950 оккупантов,
- 9 танков,
- 47 боевых бронированных машин,
- 54 артиллерийские системы,
- 33 БпЛА,
- один корабль.