Війна, день 714-й: ЗСУ провели спецоперацію біля берегів Криму

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Вночі росіяни випустили 15 “Шахедів”. Було знищено 12 із них.

Рано-вранці 7 лютого 2024 року російські агресорі завдали комбінованого повітряного удару по українських містах. Для цього ворог використовував ракети різних типів та дрони-камікадзе. Про наслідки атаки читайте тут

Наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження ворога, та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. ППО знищено одну КАР Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів і 3 артилерійських засобах противника.

Операція “Цитадель”

Група 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ замінувала і підірвала біля узбережжя окупованого Криму незаконно захоплену росією видобувну платформу в Чорному морі. Операцію під назвою “Цитадель” бійці проводили в зоні постійного патрулювання авіації та флоту рф вночі. Коли саме, не уточнюють.

Згідно з розвідданими, Росія використала одну з видобувних платформ для посилення роботи іранського дрона Mohajer-6, встановивши на ній обладнання, яке збільшує дальність і радіус його роботи.

Сам безпілотник окупанти використовували для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України.

Також на платформі Росія встановила радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів – від моторних човнів до кораблів – Нева-Б. За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали ситуацію в північно-західній частині Чорного моря.

Після проведення спеціальних дій і зачистки, об’єкт замінували. Бойова група відійшла на безпечну відстань і підірвала її.

“У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною. Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечне пересування кораблів і обмежила можливості ворога в північно-західній частині Чорного моря”, – заявили в ССО.

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали 391 470 осіб. За добу ЗСУ ліквідували ще 890 окупантів.

За добу знищено ворожу техніку: