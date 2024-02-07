Война, день 714-й: ВСУ провели спецоперацию у берегов Крыма

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения. В общем враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью россияне выпустили 15 «Шахедов». Были уничтожены 12 из них.

Рано утром 7 февраля 2024 года российские агрессоры нанесли комбинированный воздушный удар по украинским городам. Для этого враг использовал ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Про последствия атаки читайте здесь

Наша авиация нанесла удары по 13 районах сосредоточения врага, и по 2 зенитно-ракетных комплексах противника. ПВО уничтожено одну КАР Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 пунктам управления, 2 районах сосредоточения личного состава, 2 складах боеприпасов и 3 артиллерийских средствах противника.

Операция «Цитадель»

Группа 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ заминировала и взорвала у побережья оккупированного Крыма незаконно захваченную россией добывающую платформу в Черном море. Операцию под названием «Цитадель» бойцы проводили в зоне постоянного патрулирования авиации и флота рф ночью. Когда именно, не уточняют.

Согласно разведданным, Россия использовала одну из добывающих платформ для усиления работы иранского дрона Mohajer-6, установив на ней оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы.

Сам беспилотник оккупанты использовали для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины.

Также на платформе Россия установила радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов — от моторных лодок до кораблей — Нева-Б. С помощью этой РЛС россияне контролировали ситуацию в северо-западной части Черного моря.

После проведения специальных действий и зачистки, объект заминировали. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и взорвала ее.

«В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной. Удачно проведенная спецоперация обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря», — заявили в ССО.



Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составили 391 470 человек. За сутки ВСУ ликвидировали еще 890 оккупантов.

За сутки уничтожено вражеской техники: