Война, день 714-й: ВСУ провели спецоперацию у берегов Крыма

Сегодня, 7 февраля 2024 года, начались семьсот четырнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Оккупанты продолжают интенсивные штурмы на Авдеевку и левобережье Днепра, при этом терпят значительные потери.
По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения. В общем враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ночью россияне выпустили 15 «Шахедов». Были уничтожены 12 из них.
Рано утром 7 февраля 2024 года российские агрессоры нанесли комбинированный воздушный удар по украинским городам. Для этого враг использовал ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Про последствия атаки читайте здесь
Наша авиация нанесла удары по 13 районах сосредоточения врага, и по 2 зенитно-ракетных комплексах противника. ПВО уничтожено одну КАР Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 пунктам управления, 2 районах сосредоточения личного состава, 2 складах боеприпасов и 3 артиллерийских средствах противника.
Операция «Цитадель»
Группа 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ заминировала и взорвала у побережья оккупированного Крыма незаконно захваченную россией добывающую платформу в Черном море. Операцию под названием «Цитадель» бойцы проводили в зоне постоянного патрулирования авиации и флота рф ночью. Когда именно, не уточняют.
Согласно разведданным, Россия использовала одну из добывающих платформ для усиления работы иранского дрона Mohajer-6, установив на ней оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы.
Сам беспилотник оккупанты использовали для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины.
Также на платформе Россия установила радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов — от моторных лодок до кораблей — Нева-Б. С помощью этой РЛС россияне контролировали ситуацию в северо-западной части Черного моря.
После проведения специальных действий и зачистки, объект заминировали. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и взорвала ее.
«В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной. Удачно проведенная спецоперация обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря», — заявили в ССО.
Потери врага
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составили 391 470 человек. За сутки ВСУ ликвидировали еще 890 оккупантов.
За сутки уничтожено вражеской техники: