Новости Одессы и Одесской области

Война, день 714-й: ВСУ провели спецоперацию у берегов Крыма

Война, день 714-й: ВСУ провели спецоперацию у берегов Крыма

Сегодня, 7 февраля 2024 года, начались семьсот четырнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Оккупанты продолжают интенсивные штурмы на Авдеевку и левобережье Днепра, при этом терпят значительные потери.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения. В общем враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью россияне выпустили 15 «Шахедов». Были уничтожены 12 из них.

Рано утром 7 февраля 2024 года российские агрессоры нанесли комбинированный воздушный удар по украинским городам. Для этого враг использовал ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Про последствия атаки читайте здесь

Наша авиация нанесла удары по 13 районах сосредоточения врага, и по 2 зенитно-ракетных комплексах противника. ПВО уничтожено одну КАР Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 пунктам управления, 2 районах сосредоточения личного состава, 2 складах боеприпасов и 3 артиллерийских средствах противника.

Операция «Цитадель»

Группа 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ заминировала и взорвала у побережья оккупированного Крыма незаконно захваченную россией добывающую платформу в Черном море. Операцию под названием «Цитадель» бойцы проводили в зоне постоянного патрулирования авиации и флота рф ночью. Когда именно, не уточняют.

Согласно разведданным, Россия использовала одну из добывающих платформ для усиления работы иранского дрона Mohajer-6, установив на ней оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы.

Сам беспилотник оккупанты использовали для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины.

Также на платформе Россия установила радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов — от моторных лодок до кораблей — Нева-Б. С помощью этой РЛС россияне контролировали ситуацию в северо-западной части Черного моря.

После проведения специальных действий и зачистки, объект заминировали. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и взорвала ее.

«В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной. Удачно проведенная спецоперация обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря», — заявили в ССО.

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составили 391 470 человек. За сутки ВСУ ликвидировали еще 890 оккупантов.

За сутки уничтожено вражеской техники:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить