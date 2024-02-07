Удар по Україні 7 лютого: росія атакувала з повітря ракетами та дронами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Повітряну тривогу в Одесі та по всій Україні оголосили о 5:19 ранку. Менш як за годину ракети та дрони досягли території нашої країни і почали маневрування, щоб ухилитися від систем протиповітряної оборони.

О 6:16 з’явилося повідомлення про влучання крилатої ракети, імовірно Х-22, по житловому будинку в місті Миколаїв. Там почалася пожежа. При цьому сусіда Одеси атакували ще й дрони. Поки що відомо про одного пораненого мирного жителя.

Також були повідомлення, що Харків був обстріляний. У місцевій ОВА підтвердили, що були пошкоджені нежитлові об’єкти. Постраждалих людей не зафіксовано.

Станом на 6:50, велика частина ракет рухається у бік Київської та Хмельницької областей.

ОНОВЛЕНО о 7:20

У Києві вибухи – там працює ППО. Також ракетна небезпека для Вінницької та західних областей.

У Миколаєві вже 2 постраждалих, 1 тяжкий. Багато постраждалих мирних будинків, вибитих шибок.

На Західній Україні росія провокує Польщу – ракета підлетіла до кордону сусідньої держави і лише після цього повернула у бік Львова.

ОНОВЛЕНО о 7:40

Потужні вибухи пролунали на Прикарпатті та у Львівській області.

Подробиці атаки на Польщу: у Львівській області, ракета летіла у напрямку сусідів і на відстані 20 км до кордону розвернулася на 180 градусів, на перехоплення ракети вилетіло три Польські F-16.

У повітряний простір України через північні області зайшла друга хвиля ракет. Вирогідна мета – столиця.

ОНОВЛЕНО о 8:00

У Києві частково відсутні світло та вода. Працює ППО, ракети другої хвилі продовжують маневрувати довкола столиці. Мер Віталій Кличко повідомив, що є виклики швидкої допомоги.

У Миколаєві було збито три БПЛА типу Shahed-136/131. Внаслідок попадання ракети пошкоджено близько 20 житлових будинків. Вони залишили без дахів та вікон. Одна людина постраждала, чоловікові надається необхідна медична допомога. На ділянці підземного газопроводу сталося спалах.

Крім того, на території інфраструктурного об’єкту пошкоджено та виникла пожежа технічної споруди. Наразі спалах локалізовано.