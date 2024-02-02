Война, день 709-й: Залужный назвал решающие условия для победы

Залужный назвал три основные цели на 2024 год в войне с россией

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в своей колонке для CNN очертил три главные цели, на которых надо сосредоточить усилия в войне против российской агрессии.

Создание системы обеспечения наших Вооруженных сил высокотехнологичными средствами.

Внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения.

И как можно быстрее осваивать новые боевые возможности.

Залужный призвал сосредоточиться на производстве и применении беспилотников на фронте, поскольку по остальным позициям Украина над рф в обозримом будущем преимущества иметь не сможет.

По словам Залужного, Украине нужно пять месяцев для создания «новой государственной системы технологического перевооружения» и на Западе согласны с этими сроками.

«Это время будет потрачено на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обеспечение обучения и поддержки, создание вспомогательной инфраструктуры и логистики, а также разработку доктринальной основы», — заявил главком.

Ситуация на фронте 2 февраля

В течение суток 1 февраля состоялось 63 боевых столкновений. Также оккупанты нанесли 85 авиационных ударов, осуществили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районах сосредоточения врага, и 1 зенитно-ракетному комплексу.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения противника, 4 артиллерийских средствах и станции радиоэлектронной борьбы противника.

1 февраля российские войска нанесли авиаудар по территории памятника национального значения Каменская Сечь, входящего в состав Национального заповедника «Хортица». Культурный объект, находящийся в Херсонской области, содержит Могилу кошевого атамана Костя Гордиенко и кладбище запорожских казаков первой половины XVIII века.

В ночь на 2 февраля противник атаковал 24-мя ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с направлений: Приморско-Ахтарск — рф., Чауда — Крым. В частности удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

В общем, силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.

По меньшей мере семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локально потеряны.

Во время массированного удара «шахедами» по южным и центральным областям Украины россияне повредили одну из подстанций Национальной энергетической компании «Укрэнерго». В Кривом Роге без света остались десятки тысяч горожан, обесточены две шахты.

Потери россии в Украине на 2 февраля 2024

В течение суток 1 февраля силами обороны Украины (ГУР) уничтожен ракетный катер 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ в западной части временно оккупированного Крыма.

Силы обороны за сутки ликвидировали 830 оккупантов, общая численность уничтоженных оккупантов с 24 февраля 2022 года составляет более 387 тысяч.

Также за сутки россияне потеряли: