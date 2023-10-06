Війна, день 590: Сили оборони ліквідували ще 620 російських окупантів

Розпочалася п’ятсот дев’яноста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Кремлівські терористичні війська, 5 жовтня, цинічно завдали ракетного удару по цивільному об’єкту у селі Гроза Куп’янського району Харківської області.

За попередніми даними, внаслідок прицільного влучання, загинуло понад 50 мирних мешканців.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Крім того, російська федерація атакувала Україну 29 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку. Протиповітряною обороною знищено 24 ворожих “шахеди”. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Грабовське Сумської області; Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Іванопілля, Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні штурмові дії в районі Авдіїївки Донецької області. Також, ворог здійснив 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують загарбників в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника.

Втрати ворога

Генштаб сообщил про потери врага на 6 октября. Так, с 24 февраля российские убийцы потеряли:

личного состава – около 281090 (+620) единиц;

танков ‒ 4777 (+20) ед.;

боевых бронированных машин – 9082 (+30) ед.;

артиллерийских систем – 6666 (+23) ед.;

РСЗО – 806 (+2) ед.;

средств ПВО ‒ 540 (+0) ед.;

самолетов – 315 (+0) ед.;

вертолетов – 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5158 (+29) ед.;

крылатых ракет ‒ 1530 (+0) ед.;

кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед.;

подводных лодок – 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 9015 (+35) ед.;

специальной техники – 951 (+3) ед.