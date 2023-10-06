Война, день 590: Силы обороны ликвидировали еще 620 российских оккупантов

Начались пятьсот девяностое время широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Кремлевские террористические войска, 5 октября, цинично нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в селе Гроза Купянского района Харьковской области.

По предварительным данным, в результате прицельного попадания погибли более 50 мирных жителей.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Кроме того, российская федерация атаковала Украину 29 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских «шахеда». Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары потерпели: Грабовское Сумской области; Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Клещиевка, Иванополье, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области; Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также, враг совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Роботиного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 7 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 9 артиллерийских средств, состав горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию и станцию РЭБ противника.

Потери врага

Генштаб повідомив про втрати ворога на 6 жовтня. Так, з 24 лютого російські вбивці втратили:

особового складу ‒ близько 281090 (+620) одиниць;

танків ‒ 4777 (+20) од.;

бойових броньованих машин ‒ 9082 (+30) од.;

артилерійських систем – 6666 (+23) од.;

РСЗВ – 806 (+2) од.;

засобів ППО ‒ 540 (+0) од.;

літаків – 315 (+0) од.;

гелікоптерів – 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5158 (+29) од.;

крилатих ракет ‒ 1530 (+0) од.;

кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од.;

підводних човнів – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9015 (+35) од.;

спеціальної техніки ‒ 951 (+3) од.