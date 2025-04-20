Як ворог дотримується перемир’я

У проміжку між 18:00 вчора і опівніччю нинішнього дня Росія здійснила 387 обстрілів та провела 19 штурмів на різних напрямках фронту. Окрім того, зафіксовано 290 випадків застосування безпілотників, — повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Загалом станом на Великодній ранок можна сказати, що російські війська намагаються створити ілюзію припинення вогню. Але водночас не полишають спроб просунутися вперед і завдати Україні шкоди. Ми наполягаємо: якщо вже йдеться про “режим тиші”, то він має бути повним і без винятків. Українська ініціатива — продовжити Великоднє перемир’я ще на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня — залишається чинною. Наша подальша відповідь залежатиме виключно від дій противника», — наголосив Зеленський, коментуючи доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сырського.

Зазначимо, що про удари вглиб української території ударними безпілотниками (шахедами) чи ракетами інформації не надходило. Ніч пройшла для українців спокійно.

У суботу, 19 квітня 2025 року, президент Росії Володимир Путін оголосив про одностороннє “Великоднє перемир’я” у війні проти України, яке мало тривати з 18:00 за московським часом до опівночі понеділка. Путін заявив, що наказав припинити всі бойові дії на гуманітарних підставах, сподіваючись, що українська сторона “наслідує наш приклад”. Однак він також зазначив, що російські війська повинні бути готові “відбити можливі порушення перемир’я та провокації з боку ворога”.​

Український президент Володимир Зеленський відразу поставив під сумнів щирість цього оголошення, зазначивши, що російські “штурмові операції” та “артилерійський вогонь тривають”. Він назвав оголошення “ще однією спробою Путіна грати з людськими життями”.​

Проте, Україна погодилася на дотримання перемир’я та наголосила на згоді продовжити його мінімум на місяць.

Це не перша спроба встановити перемир’я під час релігійних свят. У квітні 2022 року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував чотириденне перемир’я на Великдень для відкриття гуманітарних коридорів. Україна погодилася на цю пропозицію, але Росія відмовилася, заявивши, що це “дасть київським націоналістам передишку”.​

Таким чином, оголошене Росією “Великоднє перемир’я” викликає скептицизм з боку України та міжнародної спільноти, враховуючи попередній досвід та продовження бойових дій.

“«Великоднє перемир’я» дозволило Путіну здобути легку дипломатичну перемогу”, – відзначило американське видання Вол Стрит Джорнел,

Його аналітики вважають, що така короткочасна пропозиція про припинення вогню була спробою зупинити вихід США з переговорів та способом Путіна позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру.

Також, як повідомляло “Одеське Життя”, напередодні Великодня відбувся великий обмін військовополоненими. До дому повернулися 277 наших захисників.

Про бойові дії минулої доби

Загалом, протягом 19 квітня відбулося 127 бойових зіткнень.

Російські агресори завдали по українських позиціях та населених пунктах 103 авіаційних удари, скинув 170 керованих авіабомб та застосували 2781 дрон-камікадзе, переважно FPV.

Також росіяни 5912 разів обстріляли українську територію з артилерії, в тому числі 115 – із реактивних систем залпового вогню.

Бомбардування зазнали населені пункти Рясне, Великий Прикіл, Степок, Миропільське Сумської області; Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новодарівка, Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка Запорізької області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони минулої доби уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб.

Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.