Уранці, 18 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Унаслідок ворожої атаки є жертва та багато постраждалих.

Близько 5:10 окупанти випустили три балістичні ракети «Іскандер» по Основ’янському району Харкова.

Потрапляння зафіксовано по житловому кварталу серед багатоквартирних будинків. Ще одна ракета влучила в цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.

Унаслідок обстрілу постраждало понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автомобілів.

За даними Харківської обласної прокуратури, загинув 79-річний чоловік. Він під час ракетного удару перебував у своїй квартирі. Поранення і гострий шок дістали 59 осіб. Серед постраждалих – чотири дівчинки віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець.

Голова Харківської ОВА уточнює, що госпіталізували 13 поранених, із них двоє дітей. Четверо постраждалих у важкому стані.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки і Григорівки.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Озарянівки та Дружби.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора.

У Курській області минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення, також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ.

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області, а в Білгородській – тривають бої. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, геолокаційні кадри за 16 квітня показують, що росіяни захопили монастир Святого Миколая на південний захід від Гуєво, що поблизу міжнародного кордону. Утім, деякі російські «воєнкори» стверджували, що Сили оборони України все ще займають Свято-Миколаївський монастир.

Крім того, 17 квітня тривали бої на північному заході Бєлгородської області. Однак, за інформацією ISW, війська РФ не змогли там просунутися.

Аналітики також додали, що за словами російських блогерів, 16 і 17 квітня ЗСУ здійснили контратаку під Попівкою і Демидівкою.

Втрати ворога за минулу добу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб ППО, два засоби ракетних військ та артилерії і пункт управління БпЛА російських загарбників.

Втрати російських загарбників за добу склали 1530 осіб.

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