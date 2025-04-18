Утром, 18 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеской атаки есть жертва и много пострадавших.

Около 5:10 оккупанты выпустили три баллистические ракеты «Искандер» по Основянскому району Харькова.

Попадания зафиксированы по жилому кварталу среди многоквартирных домов. Еще одна ракета попала в гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.

В результате обстрела пострадало более 50 многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей.

По данным Харьковской областной прокуратуры, погиб 79-летний мужчина. Он во время ракетного удара находился в своей квартире. Ранения и острый шок получили 59 человек. Среди пострадавших — четыре девочки в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет, а также 17-летний парень.

Глава Харьковской ОВА уточняет, что госпитализировали 13 раненых, из них двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполовка и в сторону Грековки и Григорьевки.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Озаряновки и Дружбы.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора.

В Курской области за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение, также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ.

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области, а в Белгородской — продолжаются бои. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, геолокационные кадры за 16 апреля показывают, что россияне захватили монастырь Святого Николая к юго-западу от Гуево, что вблизи международной границы. Впрочем, некоторые российские «военкоры» утверждали, что Силы обороны Украины все еще занимают Свято-Николаевский монастырь.

Кроме того, 17 апреля продолжались бои на северо-западе Белгородской области. Однако, по информации ISW, войска РФ не смогли там продвинуться.

Аналитики также добавили, что по словам российских блогеров, 16 и 17 апреля ВСУ совершили контратаку под Поповкой и Демидовкой.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии и пункт управления БпЛА российских захватчиков.

Потери российских захватчиков за сутки составили 1530 человек.



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