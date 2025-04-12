У небі над Україною збили понад півсотні ворожих БпЛА

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 12 квітня противник вкотре атакував Україну 88 ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на ранок сьогоднішнього дня, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України успішно ліквідували 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

24 ворожих безпілотника-імітатора – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Внаслідок атаки ворожих БплА на Київ постраждали двоє людей. Горіли складські приміщення у Святошинському та Дарницькому районах столиці. На ранок сьогоднішнього дня всі пожежі ліквідовано.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 12 квітня, в Одесі після невеликого затишшя знову прогриміли вибухи: місто та область атакували російські безпілотники.

Місцеві Телеграм-канали повідомляли про «приліт» в одному з районом Одеси і пожежі, офіційної інформації про наслідки цієї атаки на даний момент відсутня. У Повітряному командуванні «Південь» обмежилися лише інформацією про те, що «у ніч проти 12 квітня 2025 року протиповітряною обороною півдня України збито вісімнадцять ворожих ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів».

Про ситуацію на «гарячих» напрямках та втратах ворога

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу сталося 149 бойових зіткнень.

Противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів 101 авіаудар, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, ворог здійснив понад 6400 обстрілів, з них 215 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для поразки 2789 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, два РСЗВ, одну артилерійську систему та два засоби ППО.

Найзапекліші бої велися на Лиманському, Торецькому, Покровському напрямах фронту.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України 11 квітня відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб, а також здійснив 156 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі 29 із реактивних систем залпового вогню.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві РСЗВ, 78 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, генерала Олександра Сирського, спроби окупантів протиснути нашу оборону обертаються для російських загарбників рекордними втратами. З початку року загальні втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тисяч осіб (140 650).

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Коротко про головне

Найбільш вірогідним напрямом прориву для Росії є Сумська область

Про це пише The Telegraph.

У той же час, за інформацією видання, масштабний наступ Росії, найімовірніше, завершиться провалом. Причиною цього є як внутрішні проблеми у російській армії, так і ефективне використання українськими силами ударних дронів, що не дозволяє окупантам отримати вирішальну перевагу на полі бою.

Україна отримала технічну документацію на ЗРК FrankenSAM

Таким чином, тепер наша країна зможе запустити виробництво цих зенітно-ракетних комплексів самотужки.

Про це стало відомо під час брифінгу «Українська зброя 2024».

«На частину цих проектів технічна документація передана українській стороні. Ми тепер повністю здатні реалізовувати ці проекти самотужки», – заявив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин.

Програма FrankenSAM (поєднання слів Франкенштейн та SAM – зенітно-ракетна система англійською) була створена спільними зусиллями України та США з метою компенсації дефіциту ракет у зимовий період 2022-2023 років та захисту енергетичної інфраструктури України.

У рамках програми було розроблено три типи ЗРК FrankenSAM – «малий», «середній» та «великий».

Переговори «коаліції охочих» щодо підтримки України поки що повалені

Таку заяву зробила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

За її словами, близько 200 військових фахівців із 30 країн працюють над створенням стратегії захисту українського неба та моря, а також забезпечення миру на суші. Втім, через розбіжності у підходах різних країн не можуть домовитися про спільну стратегію.