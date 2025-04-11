Повітряну тривогу в Одеському регіоні оголосили незадовго до зміни доби, з 11 на 12 квітня. Приблизно через годину “Шахеди”, запущені з території тимчасово окупованого Криму, перетнули море і досягли узбережжя Миколаївської та Одеської областей.

За даними моніторингових каналів, дрони розділилися на кілька груп. Дві атакували саму Одесу, заходячи на місто з півдня та півночі. Третя група попрямувала до населених пунктів на південь від обласного центру — Білгород-Дністровського та Овідіополя.

Станом на 2 годину ночі 12 квітня інформації про пошкодження та постраждалих не надходило.

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Після вибуху в Одесі розпочалася пожежа, – місцеві телеграм-канали.

О 2:07 було дано відбій повітряної тривоги.

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