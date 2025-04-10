Російські війська продовжують просуватися в районі кордону Сумської області, хоча, найімовірніше, не зможуть почати велику наступальну операцію на Суми в найближчому майбутньому без отримання значного підкріплення, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому аналітики вказують, що російське військове командування лише незначно посилює своє угруповання сил у Курській області – що було б провідним індикатором для більшої наступальної операції проти Сумської області – і, схоже, готове перекинути невелику кількість військ із Сумської області. На їхню думку, це свідчить про те, що росіяни вважають, що можуть досягти своїх оперативних цілей із силами, які вони вже зібрали в Курській області.

«Російське військове командування, ймовірно, намагається сформувати буферну зону вздовж міжнародного кордону в Сумській області, хоча російські командири можуть мати намір у майбутньому просунутися далі в Сумську область і в напрямку міста Суми», – припускають аналітики.

Росіяни також можуть створити оборонні позиції на півночі Сумської області, а потім перекинути ці сили для посилення інших наступів в Україні.

«Хоча інформаційний і політичний тиск, який може створити наступ на місто Суми, може виявитися для Путіна більш привабливим, ніж просування в інших прифронтових районах», – підкреслюють аналітики.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни вже фактично почали свій наступ на Сумщині та Харківщині.

Про ситуацію на інших ділянках фронту

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак неподалік Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 ворожих штурмів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Зеленої Долини, Греківки і Новомихайлівки.

Вночі безпілотники атакували міста України та РФ

У ніч на 10 квітня 2025 року противник атакував Україну 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряними силами ЗСУ підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed.

Ще 49 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок російської атаки постраждали Донецька, Харківська, Київська, Хмельницька, Полтавська та Миколаївська області.

Влада Києва повідомила, що вночі на підступах до міста зафіксували 30 російських БпЛА – 16 із них знищили, решта залишили повітряний простір міста або були втрачені. Через атаку в столиці вирувала пожежа та знищено приватний будинок, постраждали 2 людини.

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У Миколаєві внаслідок атаки дронами-камікадзе пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, машини та десятки гаражів. Постраждали 10 осіб. Двоє з них зараз перебувають у лікарні – 29-річна жінка та 59-річний чоловік. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Російське Підмосков’я вночі в четвер, 10 квітня, атакували безпілотники, схожі на вертольоти. Очевидці в соцмережах повідомили про вибухи, зокрема, в Наро-Фомінську Московської області РФ.

На тлі атаки Росавіація тимчасово призупиняла роботу московського аеропорту Внуково, пізніше обмеження зняли.

Міноборони країни-агресорки РФ стверджує, що з вечора середи ППО нібито «знищила» 42 безпілотники, водночас тільки один із них – над Московською областю. 12 дронів, за твердженням РФ, було перехоплено в Калузькій області, решту – в Курській, Бєлгородській, Брянській, Орловській і в Криму.

При цьому кількість дронів, які досягли своїх цілей, у російському відомстві традиційно не уточнюють.

Втрати ворога на ранок 10 квітня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 11 районів зосередження особового складу і техніки, засіб ППО та дві гармати російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1420 осіб.

Також українські воїни знешкодили: