За попередньою інформацією, внаслідок удару у Кривому Розі загинуло 14 людей, серед них шестеро дітей. Причиною великої кількості жертв серед неповнолітніх стала близькість дитячого майданчика до епіцентру вибуху.
Удар припав на житлову забудову, внаслідок чого пошкоджено кілька багатоповерхівок, сталися пожежі. Рятувальники працюють на місці подій.
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За попередньою версією, обстріл був здійснений за допомогою ракети типу «Іскандер» з касетною бойовою частиною. У мережі поширюються фотографії пошкоджень, зокрема видно залишки дитячого майданчика поблизу зруйнованих будівель.
Місцева влада та медичні служби попереджають, що кількість постраждалих може зрости через важкий стан деяких поранених.